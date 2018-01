Znaleziono jeden z największych diamentów na świecie

O odkryciu poinformowała brytyjska firma Fem Diamonds, do której należy 70 procent udziałów w kopalni Letseng w Lesoto. Część udziałów w kopalni ma także rząd kraju. Diament liczy 910 karatów i uważa się, że jest to piąty co do wielkości taki kamień na świecie. Po odkryciu diamentu, akcje giełdowe spółki podskoczyły o 15 procent, a jej rynkowa kapitalizacja zwiększyła się do około 180 milionów dolarów.

– Od czasu gdy w 2006 r. firma Gem Diamonds nabyła kopalnię Letseng, wydobyto tam jedne z najpiękniejszych kamieni na świeci, w tym 603-karatowy Lesotho Promise. Obecnie znaleziony diament o wyjątkowo wysokiej jakości jest największym kamieniem, znalezionym w tej kopalni – przekazał dyrektor wykonawczy brytyjskiej firmy Clifford Elphick.

Wartość bezbarwnego kamienia szacowana jest na około 40 milionów dolarów amerykańskich. Jego ostateczna wartość zależna będzie od wielkości i jakości polerowanych kamieni, które można z niego wyciąć. – Wycena diamentów jest niezwykle zmienna i zależy od wielu czynników. Zakładając jednak, że diament nie zawiera dużych inkluzji, początkowo szacujemy, że wart jest 40 milionów dolarów – przekazał Ben Davis, analityk z Liberum Capital Markets.

Teraz wyjątkowy diament czeka na nazwę.

Największy odkryty diament to 3106-karatowy Cullinan, znaleziony w pobliżu Pretorii w Afryce Południowej w 1905 roku. Został pocięty, aby utworzyć Wielką Gwiazdę Afryki i Mniejszą Gwiazdę Afryki, które są osadzone w Koronnych Klejnotach Wielkiej Brytanii.