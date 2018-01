Katolicka szkoła usunęła ścianę w toalecie dla dziewcząt. Rodzice oburzeni

Dzieci uczące się w St Mary's Catholic College w Wallasey mają od 11 do 17 lat. Niedawno ściana do toalety dziewcząt została usunięta, a w stronę kabin wycelowano kamerę monitoringu. Naprzeciwko toalet są także dwie sale lekcyjne. Rodzice przekazali w rozmowie z mediami, że ich dzieci zostały poinformowane, że ścianę usunięto, aby zapobiec paleniu papierosów w damskich toaletach. Ma to także zapobiec znęcaniu się nad uczniami za zamkniętymi drzwiami toalety.

„Jedyne, co chroni prywatność dziewczynek korzystających z ubikacji przed wzrokiem kolegów z korytarza i dwóch klas po przeciwnej stronie, to drzwi od poszczególnych kabin. Pozostała część ubikacji jest odsłonięta” – zauważa „Liverpool Echo”.

– Z pewnością nie wzięli pod uwagę tego, z czym muszą radzić sobie dziewczynki w okresie dojrzewania. Posiadanie jednych drzwi dla prywatności ujmuje im bezpieczeństwo i spokój. To jest straszne – mówi jedna z matek. Zaznacza, że to, iż kamera jest skierowana tuż w stronę łazienek jest wręcz niedopuszczalne.

Rodzice zaznaczają, że szkoła nie poinformowała ich wcześniej o zmianach. – Moja córka powiedziała mi wprost, że część dziewczyn po prostu wstydzi się korzystać z toalety w szkole – mówi inna matka. – Nic nie wiedziałam o tych zmianach, dopóki moje dziecko mi o tym nie powiedziało. Wróciła do domu w porze lunchu, specjalnie aby skorzystać z toalety – dodaje.

Dyrekcja chce podobne zmiany wprowadzić w toaletach dla chłopców.