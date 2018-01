Elton John kończy karierę? Wszystko ma wyjaśnić się dzisiaj

Na swojej oficjalnej stronie Elton John napisał „zdecydowałem jaka będzie moja przyszłość” i zamieścił zegar odliczający czas do godziny 17:30. Najprawdopodobniej wtedy muzyk poda do wiadomości publicznej swoje oficjalne plany. Pogłoski o jego wycofaniu się ze sceny krążą w mediach w związku z niebezpieczną infekcją, której gwiazda nabawiła się rok temu podczas koncertów w RPA. Ze względu na zły stan zdrowia odwołał również swoje tegoroczne występy w Las Vegas i Kalifornii. Co więcej, od roku 1999 wykonawca ma wbudowany rozrusznik serca.

Elton John, występujący na scenie od 1962 roku, zapewne nie zrezygnuje w 100 proc. z koncertów. Najprawdopodobniej chodzi o zaprzestanie wyruszania w długie, wielotygodniowe trasy, które męczyły coraz starszego i zmagającego się z chorobami muzyka. Podjęcie decyzji w sprawie wyjazdów muzyk zapowiadał już w marcu 2017 roku. Zdaniem małżonka i menedżera gwiazdora Davida Furnisha, „Elton nie powinien przestać występować, wszyscy mamy w sobie to coś, co nadaje nam sens życia”.

W mediach krążą również pogłoski o możliwym ostatnim światowym tourne artysty, ale brakuje na ten temat jakichkolwiek szczegółów. Pozostaje jedynie czekać na oficjalny komunikat muzyka.