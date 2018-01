Ośmioosobowa grupa turystów od kilku dni jest uwięziona w jaskini w Szwajcarii

Znajdująca się w Alpach Glarneńskich w Szwajcarii, w dolinie rzeki Muota w kantonie Schwyz, Holloch, to druga pod względem długości jaskinia w Europie. Długość jaskini wynosi bowiem około 200 km. Posiada ona wielopoziomową sieć korytarzy i wielkie komory. Jak podaje portal The Local, od niedzieli w jaskini uwięzionych jest ośmiu mężczyzn w wieku 25 - 55 lat. Grupa z przewodnikiem wyruszyła na dwudniową ekspedycję, jednak z powodu silnych opadów deszczu część groty została zalana, co uniemożliwia mężczyznom wydostanie się na zewnątrz.

Z informacji lokalnej policji wynika, że mężczyźni czują się dobrze, mają wystarczające zapasy pożywienia oraz wody. Są również w stalym kontakcie z ratownikami oraz psychologiem. Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy mężczyźni będą mogliw wyjść z jaskinii Holloch, ponieważ poziom wody od kilku dni nie zmienia się, co uniemożliwia przeprowadzenie akcji ratunkowej. Zdaniem policji być może uczestnicy ekspedycji będą musieli spędzić pod ziemią nawet 7 dni.