Wypadek ciężarówki z dolarami. Pieniądze wylądowały na jezdni

Jak podaje stacja Fox News, we wtorek 23 stycznia, w stanie Illinois doszło do wypadku. Na drodze międzystanowej, ciężarówka wpadła w poślizg i uderzyła w barierki. Następnie doszło do zderzenia z pojazdem osobowym i oba samochody znalazły się na poboczu. Z tyłu nadjeżdżał w tym samym momencie trzeci pojazd, który nie zdołał ominąć przeszkód i uderzył w dwa auta.

Po zderzeniu, z ciężarówki niespodziewanie „wyleciało” w powietrze mnóstwo banknotów, które zdaniem policji, pochodziły z automatu do gier wideo. Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać, że droga była usłana pieniędzmi prawie na całej szerokości.

Służby na godzinę musiały całkowicie wstrzymać ruch, by pozamiatać gotówkę i umożliwić innym użytkownikom drogi bezpieczną podróż. Według Fox News, jeden z kierowców został przewieziony do szpitala z powodu obrażeń zagrażających życiu.