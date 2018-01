Pielęgniarki wyrzuciły pacjenta na ulicę. „Jeżeli chcecie, zabierzcie go sobie”

Kobiety były zatrudnione w miejscowym szpitalu numer 4 i w okolicach tej placówki monitoring uchwycił szokujące zachowanie pielęgniarek. Na nagraniu widać, że wywożą one mężczyznę do zaułka i wracają z pustym wózkiem inwalidzkim. Następnie wyrzuconego pacjenta z widoczną raną na nodze sfilmowały osoby znajdujące się w pobliżu.

Pielęgniarki, według informacji podanych przez RIA Novosti, zostały zwolnione z pracy. Kobiety twierdzą, że pacjent który do nich trafił znajdował się pod silnym wpływem narkotyków. Według nich mężczyzna odmówił pomocy i sam kazał im zawieźć się do zaułka i zostawić w pokazanym miejscu, ponieważ utrzymywał, że będzie tam na niego czekał kolega.

Pacjenta znaleźli na ziemi przechodnie i natychmiast wezwali policję. Jedna z osób próbowała zatrzymać pielęgniarki, na co miały odpowiedzieć „jeżeli pan chce, to może go sobie zabrać do domu, my go nie chcemy”. Na miejsce przybyli także ratownicy medyczni, którzy przetransportowali go z powrotem do szpitala nr 4. – Pacjent ma prawo odmówić pomocy medycznej i kazać się wypisać ze szpitala, ale muszą być w tym celu podjęte formalne kroki, nie można go po prostu wyrzucić. Pielęgniarki zostaną zwolnione – powiedział rzecznik szpitala.