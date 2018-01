Zaniepokojony chłopiec wezwał policję. W domu znaleziono ciała jego rodziców

Policja podała, że 33-letni Calvin Carnathan śmiertelnie postrzelił swoją żonę Candace, zanim odwrócił broń w swoją stronę i popełnił samobójstwo. W trakcie kłótni rodziców w domu była trójka ich dzieci – 12-letnia dziewczynka oraz 10- i 7-letni chłopiec.

Jeden z chłopców, który zadzwonił na policję, został poinstruowany, aby wraz ze swoim rodzeństwem zszedł do piwnicy domu. Policja podała, że funkcjonariusze zjawili się na miejscu zdarzenia w ciągu kilu minut i zabrali dzieci w bezpieczne miejsce. Później funkcjonariusze odnaleźli w sypialni domu przy Amberton Court ciała rodziców dzieci.

Służby podają, że mężczyzna miał zakaz zbliżania się do swojej żony i dzieci, wydany przez Biuro ds. Przemocy Domowej. Wiadomo też, że para rozwiodła się. – Nie możemy przewidzieć, co stanie się po wydaniu takiego nakazu – przekazała rzeczniczka policji Diane Richardson na konferencji prasowej. – Czasami osoba wobec której zostaje wydany, nie przestrzega go i wtedy dochodzi do dramatów – dodała.