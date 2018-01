Wytatuowała sobie napis na czole. Chciała ogłosić światu, że jest weganką

Galeria:

Młoda Brytyjka wytauowała sobie na twarzy napis „weganka”

Pochodząca z Preston Kate Alice Bullen została weganką kilka lat temu. Kobieta twierdzi, że idąc do restauracji czy spotykając się ze znajomymi musiała ciągle tłumaczyć, że nie je produktów pochodzenia zwierzęcego. Młoda Brytyjka wpadła na dość zaskakujący pomysł, w jaki sposób uniknąć konieczności opowiadania wszystkim, że jest weganką. Kate Alice postanowiła...wytatuować sobie na czole napis weganka. W mediach społecznościowych udostępniła zdjęcia swojej twarzy z napisem wytatuowanym nad jej prawym okiem.

Fotografie Bullen wywołały w internecie burzę. Nie zabrakło pozytywnych komentarzy od osób, które twierdziły, że jest to niezwykły akt dowagi a także symbol wierności swoim przekonaniom i ideałom. Z drugiej jednak strony Kate musiała się zmierzyć z falą krytyki od internautów, którzy twierdzili, że za jakiś czas będzie żałować swojej decyzji. Brytyjka postanowiła odnieść się do zarzutów w rozmowie z The Independent. - Przyjmuje krytykę ze spokojem. Większość negatywnych komentarzy jest absurdalna. Usłyszałam, że się oszpeciłam, że nikt mnie nigdy nie zatrudni. To naprawdę nie jest problem, bo od 18 roku życia pracuję na własny rachunek. A nawet jeśli kiedyś chciałabym pracować dla kogoś, tatuaż można łatwo zakryć makijażem.