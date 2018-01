Zaginął członek zarządu Quiksilver. Ocean wyrzucił na brzeg jego łódź

Łodź należąca do Agnesa została znaleziona przez straż przybrzeżną we wtorek 30 stycznia na francuskich wybrzeżach Oceanu Atlantyckiego. 54-letni pracownik zarządu Quiksilver wybrał się w rejs wcześnie rano tego samego dnia. Podczas podróży wysłał wiadomość do władz portu w Biarritz, że ze względu na silną mgłę przybije do brzegu później niż przewidywał. Mężczyzna nie pojawił się w przystani i rozpoczęto poszukiwania. Kilka godzin później jego łódź została znaleziona w okolicach Hossegor, popularnego punktu surfingowego. Po Agnesie nie było śladu na pokładzie.

Zorganizowano akcję poszukiwawczą. Wybrzeża wciąż patrolują funkcjonariusze policji oraz straży przybrzeżnej, ponadto na oceanie mężczyzny wypatrują trzy helikoptery oraz dwie łodzie. Nie wiadomo czy Agnes był sam na pokładzie. Obecnie na wybrzeżu występują trudne warunki. Widoczność się poprawiła, ale wieje silny wiatr.

Pierre Agnes zaczął pracować w firmie 30 lat temu. Pełnił funkcję członka zarządu w europejskiej siedzibie Quiksilver w Saint-Jean-de-Luz, na południe od Biarritz. Firma przede wszystkim zajmuje się produkcją oraz sprzedażą odzieży i sprzętu do surfingu.