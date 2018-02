Tajemnicze kule spadły z nieba. Wcześniej widziano ogień

Zarówno świadkowie zjawiska, jak i Romulo Barros – szef straży pożarnej w Cruzeiro w Brazylii, gdzie również widziano kulę ognia, twierdzą, że był to prawdopodobnie meteoryt. Barros dodał, że według niego obiekt spadł między tym regionem Brazylii a Peru. Władze peruwiańskich sił powietrznych twierdzą z kolei, że tajemnicze przedmioty to prawdopodobnie zbiorniki na paliwo z satelitów. To potwierdzałoby tezę, że znalezienie trzech metalowych kul oraz ogień „szybujący” po niebie, nie mają ze sobą żadnego związku.

Wykluczono również tezę o tym, by kula ognia pochodziła z jakiegoś samolotu. Barros potwierdził, że w czasie, gdy doszło do tajemniczego zdarzenia na niebie, nie odbywały się w okolicy żadne międzynarodowe loty.

Tajemniczości całej sprawie nadaje fakt, że meteorolog ze stanu Acre w Brazylii twierdzi, iż we wspomnianym czasie nie przewidywano meteorytów spadających na tym terenie. Dodał, że kula ognia zaobserwowana na niebie to prawdopodobnie resztki starych satelitów, które pozostawały w przestrzeni kosmicznej.