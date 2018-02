Jim Carrey nie odpowie za śmierć Cathriony White. Sprawa została oddalona

W kilka dni po zerwaniu z popularnym aktorem 28-letnia Cathriona White popełniła samobójstwo. Zażyła leki, które wcześniej ukradła z apteczki Carreya: między innymi Percocet, Zofran i Ambien. Jej ciało odkryli przyjaciele zaniepokojeni długim milczeniem ze koleżanki. Kobieta od wielu lat leczyła się na depresję, należała również do sekty scjentologów. Media twierdziły, że dotarły również do sms-ów, które aktor wysyłał do swojej dziewczyny zachęcając kobietę do zażycia tabletek. 28-latka podejrzewała, że zaraziła się od Carreya chorobą weneryczną, jednak aktor stanowczo zaprzeczył twierdząc, że „to może pochodzić od kogoś, z kim była wcześniej”.

W związku z tym, matka Cathriony oraz były mąż White postanowili oskarżyć Carreya o przyczynienie się do śmierci dziewczyny poprzez dostarczanie jej leków na receptę, które kobieta zażyła w nadmiernej ilości. Do wniosku rodziny przychyliła się sędzia Sądu Najwyższego w Los Angeles.

Po 2,5 roku od śmierci Cathriony White miał się rozpocząć proces. Sprawa została jednak oddalona a aktora oczyszczono z zarzutów. Pełnomocnik Carrey'a dotarł bowiem do dokumentów świadczących o tym, że dowody na winę artysty przedstawione przez rodzinę White zostały sfałszowane. Dokumentacja medyczna, według której kobieta była zdrowa przed poznaniem aktora należała do kolegi White. Prawnik ujawnił nagranie, na którym aktorka oferuje mężczyźnie pokaźną sumę pieniędzy w zamian za milczenie. Adwokat udowodnił przed sądem, że rodzina byłej partnerki aktora chciała wymusić od niego wysokie odszkodowanie.

Więcej o Jimie Carrey'u oraz jego najnowszym filmie w nowym numerze tygodnika „Wprost” , który trafi do kiosków 5 lutego, a w niedzielę 4 lutego od godziny 20 będzie dostępny w formie e-wydania na e.wprost.pl

Czytaj także:

Znaleziono niepublikowany list byłej partnerki Jima Carreya. „Wprowadziłeś mnie do świata kokainy i prostytutek”