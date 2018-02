Modelka plus size pokazała swoje zdjęcia sprzed i po retuszu

Galeria:

Modelka plus size zaapelowała do kobiet na całym świecie

26-latka tłumaczy, że chodzi o to, że nie można porównywać się z nikim innym. „W tym przypadku nie mogę się nawet porównywać z samą sobą” – pisze, zamieszczając zdjęcia z sesji. „Te zdjęcia zrobione były w tym samym czasie. Jedno jest oczywiście wyretuszowane, a drugie nie” – tłumaczy. „Jak patrzę na zdjęcia po lewej stronie, to myślę sobie – cholera, czy ja nie mogę wyglądać tak dobrze?. Jeżeli ja nie mogę być osobą ze zdjęcia po lewej stronie (co jest absurdem, bo przecież to ja!), mogę sobie tylko wyobrazić wpływ, jaki ta fotografia ma na inne kobiety” – pisze.

Modelka podkreśla, że w jej opinii, jej „wielkie ramiona i cellulit” wyglądają dobrze w naturalnym ujęciu. „Nie zawsze mogę mieć kontrolę nad tym, co inni zrobią z moimi zdjęciami, ale na mojej stronie zawsze będę z wami szczera” – pisze na Instagramie kobieta. „Myślę, że oba ujęcia są piękne, ale bądźcie ze sobą szczere. Nie musicie wyglądać w określony sposób, żeby być docenianymi i wiedzieć, że jesteś coś warte” – podkreśla.