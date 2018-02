Zabił kobietę podczas orgii seksualnej. Zażądał dla siebie kary śmierci

Przypomnijmy, 15 listopada 2017 roku zamieszkała w mieście Lincoln Sydney Loofe umówiła się na Tinderze z o rok młodszą od siebie Bailey Boswell na randkę. Ostatnim śladem po ofierze było nagranie udostępnione na Snapchacie, na którym Amerykanka chwaliła się wyjściem na spotkanie. Bailey była współlokatorką 53-letniego Aubreya Traila. W związku z podejrzeniami o zamordowanie poznanej przez internet kobiety, para została aresztowana.

Zaginięcie zgłosili rodzice Amerykanki. W poszukiwanie zaangażowano szeryfów, policję oraz FBI. Ciało znaleziono kilka tygodni później niedaleko domu ofiary. Wcześniej, zarówno Bailey jak i Aubrey zapewniali o swojej niewinności. 23-latka twierdziła, że po randce z zaginioną odwiozła ją do domu jednego z jej przyjaciół i nigdy więcej nie zobaczyła Sydney. W poniedziałek 5 lutego 53-letni podejrzany przyznał się do nieumyślnego zabicia ofiary.

Według Traila, poznana w internecie Sydney Loofe miała przyjechać do wynajmowanego przez mężczyznę oraz Boswell mieszkania i zgodzić się na udział w seksualnej orgii. Do zdarzenia miało dojść w Hrabstwie Saline, w miejscowości Wilber. Aresztowany zeznał, że niechcący udusił ofiarę. Jego współlokatorka nie miała nic wspólnego ze śmiercią Sydney ponieważ w tym czasie była pod wpływem narkotyków i straciła przytomność. – To nie miało tak wyglądać, nie chciałem jej śmierci – powiedział Trail. W seksualnych zabawach miały uczestniczyć jeszcze dwie inne kobiety.

53-latek zażądał dla samego siebie kary śmierci za popełnioną zbrodnię. – Życie za życie, takie mam zasady, powinienem umrzeć, proszę o wyrok śmierci. Chcę sprawiedliwości dla Sydney Loofe – powiedział Trail. Sprawą zajmuje się obecnie FBI oraz policja miasta Lincoln. Nie wiadomo kiedy mężczyzna stanie przed sądem.