Jasnowidz wśród ofiar katastrofy samolotu w Rosji. Jaka była jego ostatnia wizja?

Przypomnijmy, w niedzielę 11 lutego rozbił się pod Moskwą samolot Saratowskich Linii Lotniczych AN-148. W wyniku tragedii zginęło 71 osób. Maszyna spadła cztery minuty po starcie z lokalnego lotniska Domodiedowo. Zdaniem rosyjskich służb na pokładzie doszło do awarii silnika, po czym nastąpiła eksplozja. Ustalono, że przed upadkiem maszyna jeszcze kilka razy zmniejszała i zwiększała wysokość. To oznacza, że piloci do ostatniej chwili próbowali awaryjnie lądować.

Na pokładzie samolotu leciał do Orska 33-letni jasnowidz Ilja Stawski. Na początku mężczyzna pracował w branży elektrycznej, ale potem zajął się w pełni ezoteryką. Zdaniem przyjaciół, „pomagał ludziom odnaleźć siebie” i zajmował się wróżeniem oraz tworzeniem amuletów. Występował także na antenie lokalnej telewizji ETV.

Jego dziewczyna wspomniała, że dobę przed tragedią jasnowidz zobaczył w swojej kryształowej kuli niepokojącą wizję, ale sam nie wiedział co może oznaczać. – Powiedział, że widział wielu policjantów w terenie. Widziałam potem miejsce wypadku, tam też było mnóstwo policji – wyznała kobieta. Jasnowidz przyleciał do Moskwy na świętowanie swoich 33. urodzin po czym musiał nagle wrócić do Orska. Po raz ostatni kobieta otrzymała wiadomość od partnera tuż po tragicznym starcie samolotu.