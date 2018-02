Brytyjska posłanka chce zakazu wjazdu dla Ziemkiewicza. „Ten człowiek obraża mniejszości”

„Nie jest tu mile widziany”

– Wizyta Ziemkiewicza nie będzie sprzyjać dobrym relacjom rasowym na terenie Wielkiej Brytanii, i tak jak wcześniej apelowałam w Izbie Gmin, aby nie wpuszczać Donalda Trumpa, tak teraz ogłaszam, że Ziemkiewicz również nie jest tu mile widziany – powiedziała Rupa Huq. Publicysta miał zaplanowane spotkania m.in w Bristolu oraz Cambridge. Jedno z jego wystąpień w londyńskim Acton zostało odwołane. – Ulżyło mi, gdy dowiedziałam się, że spotkanie nie dojdzie do skutku. Ten człowiek jest znany z obraźliwych komentarzy pod adresem mniejszości – stwierdziła Huq.

W artykule „Guardiana” przypomniano wypowiedzi Ziemkiewicza na temat muzułmanów. Miał on ich porównać do „najeźdźców” oraz „barbarzyńców”. Napisano również o jego artykułach, w których uznał, że wyznawcy islamu we Francji „czekają na moment słabości białych ludzi, aby poszerzyć enklawy rządzące się prawem szariatu i ostatecznie przejąć władzę nad krajem”.

Odpowiedź Ziemkiewicza

Do zarzutów parlamentarzystki odniósł się sam Ziemkiewicz. – Nie widzę powodu, dla których można się obawiać mojej wizyty w Wielkiej Brytanii, w książkach oraz artykułach mojego autorstwa nie ma nic niezgodnego z prawem – powiedział publicysta, cytowany przez „Guardiana”. – Jestem znany w Polsce i 10 moich książek znalazło się na liście bestsellerów. Przez ponad 20 lat jestem obecny w życiu publicznym i dopóki poglądy patriotyczne oraz konserwatywne nie zostaną w Europie zakazane, odrzucam powyższe oskarżenia – dodał.

„Radykałowie chcą dotrzeć do Polaków na wyspach”

Zaznaczono, że Ziemkiewicz nie jest jedynym członkiem prawicy, który „próbuje przybyć do Wielkiej Brytanii w celu zdobycia poparcia oraz funduszy”. Przypomniano zatrzymanie byłego księdza Jacka Międlara na lotnisku w Stansed w lutym 2017 roku. Miał on zamiar uczestniczyć w antymuzułmańskiej demonstracji w Birmingham, organizowanej przez radykalny ruch Britain First. Zdaniem założyciela organizacji walczącej z ekstremizmem Faith Matters Fiyaza Mughala, radykalni działacze polskiej prawicy próbują dotrzeć ze swoim przekazem do lokalnej Polonii. – Ten ruch się nasila, a problemem jest to, że w Polsce nie podlega on odpowiedniej kontroli – stwierdził.

