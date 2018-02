Skoczyły z 17-piętrowego budynku, nie żyją. To efekt internetowego wyzwania?

12-letnia Maria Winogradowa i jej o trzy lata starsza siostra przyrodnia Anastazja Swietozarowa skoczyły z 17-piętrowego budynku znajdującego się na obrzeżach Iżewska w Udmurcji w Rosji. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nastolatki były namawiane do popełnienia samobójstwa przez administratorów gry, która polega na realizowaniu poszczególnych zadań i stawianiu czoła wyzwaniom.

W związku ze sprawą przesłuchano już rodziny zmarłych nastolatek oraz chłopaka jednej z nich. W toku śledztwa znaleziono listy pożegnalne od nastolatek. 12-letnia Maria przepraszała swojego chłopaka i zapewniła, że znajdzie kogoś lepszego od niej, natomiast 15-letnia Anastazja powiedziała jedynie, że bardzo kocha swoją rodzinę i przyjaciół.

„Tatuują się, tną żyletkami, oglądają horrory.”..

Tego typu gry są w Rosji niezwykle popularne. Jak podaje The Times, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wykryto ponad 1330 grup, które zajmowały się tworzeniem zabaw opierających się na wyzwaniach. Ich głównymi odbiorcami są nastolatki. W sumie w tego typu grach udział wzięło ponad 12 tysięcy osób z czego kilkadziesiąt została skutecznie namówiona do popełnienia samobójstwa. Do tej pory rosyjskie służby aresztowały 19 osób. Aleksjej Moszkow, szef jednego z departamentów moskiewskiej policji podkreślił, że autorzy gier specjalnie wybierają wrażliwe osoby z problemami, aby zyskać ich zaufanie, a na końcu kazać się zabić.

Jakiś czas temu pisaliśmy o najpopularniejszej tego typu grze - niebieskim wielorybie. Osoby, które zaczynają „grać” w „Niebieskiego Wieloryba” przez 50 dni muszą wykonywać konkretne, ustalone wcześniej zadania, wpływające w określony sposób na psychikę. Tatuują się, tną żyletkami, oglądają horrory, Unikają snu. Dzielą się w mediach społecznościowych depresyjnymi opowieściami. Uczestnicy biorący udział w „Blue Whale Challenge” testują swoją wolę życia i wytrzymałość psychiczną. Pięćdziesiątego dnia, na polecenie „mistrza gry”, muszą popełnić samobójstwo w określony przez niego sposób.