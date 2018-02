Centrum Wisenthala zaniepokojone „uwolnionym antysemityzmem”. Rozważa wydanie zaleceń ws. podróży do Polski

Po tym jak polski Sejm przyjął nowelizację ustawy o IPN a prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o jej podpisaniu, stosunki pomiędzy Polską a Izraelem są napięte. Głos w sprawie zabrało także Centrum Szymona Wisenthala, pozarządowa organizacja z siedzibą w Los Angeles, która rozważa wydanie rekomendacji dla społeczności żydowskiej w sprawie podróży do Polski.

„Po tym, jak w Polsce została uchwalona kontrowersyjna ustawa o Holokauście, która wywołała antysemityzm, społeczność żydowska jest wstrząśnięta. W związku z tym Centrum Szymona Wiesenthala rozważa wydanie zalecenia dotyczącego podróżowania do Polski” – napisano w komunikacie. Według organizacji „tego typu zalecenie dotyczące podróżowania zachęcałoby Żydów do ograniczania podróży do Polski tylko w celu odwiedzenia grobów przodków i obozów zagłady z czasów Holokaustu” .

„Nie jesteśmy wrogami Polski”

Jednocześnie przedstawiciele Centrum podkreślili, że takie działanie podejmowaliby z wielką niechęcią, ponieważ nie są wrogami Polski. W oświadczeniu podkreślono, że w ciągu ostatnich czterdziestu lat Centrum przyciągnęło setki żydowskich i nieżydowskich przywódców na dziesiątki misji. Założyciel Centrum rabin Marvin Hier i wicedziekan Abraham Cooper stwierdzili, że „boją się o Polskę, w której obecnie historia Holokaustu jest kształtowana na nowo przez władze, które nie chcą mówić głośno o niechlubnej przeszłości, która obejmuje mordowanie Żydów przez Polaków podczas Holokaustu i bezpośrednio po II wojnie światowej” . W ocenie Hiera i Coopera „jeśli uwolniony z powodu ustawy o IPN antysemityzm nie ustąpi, Żydzi staną w obliczu rosnących zagrożeń” .

Wobec tego Centrum będzie monitorować sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach i po jej analizie podejmie ewentualne działania.