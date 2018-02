Bitwa na śnieżki na placu św. Piotra i zabytki pod śniegiem. Zobacz, jak wygląda Rzym w zimowej aurze

Galeria:

Koloseum i fontanna Di Trevi w zimowej aurze. Rzym zasypany śniegiem

Kiedy mieszkańcy Rzymu w poniedziałek rano wyjrzeli przez okna, zobaczyli niecodzienny dla nich, zimowy krajobraz. Śniegu było tak dużo, że bez problemu można było ulepić bałwana czy urządzić bitwę na śnieżki. Niektórzy dali się ponieść emocjom i rzeczywiście zorganizowali śnieżne zawody na… placu św. Piotra. Nie wierzycie? Zobaczcie sami.

Atak zimy we Włoszech spowodował jednak spore utrudnienia. W Rzymie zamknięto szkoły i częściowo wstrzymano ruch uliczny. W niektórych częściach kraju odnotowano wyjątkowo niską temperaturę -8 st. C. To wyjątkowe zjawisko, bowiem jak podkreśla CNN, średnia temperatura powietrza w lutym w Rzymie wynosi 13 st. C. Zimowa aura na południu Europy jest spowodowana „bestią ze wschodu”, czyli masą zimnego powietrza, które przemieszcza się znad Syberii.

Czytaj także:

Poniedziałek dość pogodny i bardzo mroźny. Miejscami nawet -11 stopni