Dymisja Rexa Tillersona. Zastąpi go szef CIA Mike Pompeo

„Mike Pompeo, Dyrektor CIA, zostanie nowym Sekretarzem Stanu. Sprawdzi się fantastycznie! Podziękowania dla Rexa Tillersona za jego służbę! Gina Haspel będzie nowym Dyrektorem CIA i pierwszą kobietą wybraną na to stanowisko. Gratulacje dla wszystkich!” – napisał prezydent Stanów Zjednoczonych na Twitterze.

„Zwolennik tortur”

Nominowany w ubiegłym roku przez prezydenta Donalda Trumpa na szefa CIA Mike Pompeo został zaprzysiężony na to stanowisko przez wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Oficjalny akt miał miejsce tuż po zatwierdzeniu kandydatury przez Senat większością 66 do 32 głosów. Jego przeciwnicy podnosili, że nie miał on nic przeciwko stosowaniu tzw. rozszerzonych technik przesłuchań, uważanych za tortury. Senatorzy Demokratów podejrzewają go także o chęć większej inwigilacji społeczeństwa. – Popierał ekstremalne działania, które zasadniczo podważałyby swobody i wolności naszego narodu, nie czyniąc nas bardziej bezpiecznymi – przekonywał senator stanu Oregon Ron Wyden.

Pompeo zapewniał jednak, że będzie sprzeciwiał się prezydentowi Trumpowi w sprawie wykorzystywania tortur w śledztwach. Jeszcze jako prezydent-elekt, Trump zapowiadał przywrócenie zakazanych przez Kongres i uważanych powszechnie za tortury technik. Pompeo przedstawił także jasny pogląd co do polityki Rosji. Jego zdaniem wschodnie mocarstwo „agresywnie zaznacza swoją pozycję”, m.in. przez zagrażającą Europie inwazję na Ukrainę.

Były szef koncernu naftowego

Z kolei Rex Tillerson został zaprzysiężony na sekretarza stanu USA na początku lutego 2017 roku. Wcześniej zatwierdził go na tym stanowisku amerykański Senat. Tillerson zdobył w Senacie 56 głosów. 43 senatorów głosowało przeciw. Podczas uroczystości zaprzysiężenia go na sekretarza stanu USA, prezydent Donald Trump podkreślił, że były szef koncernu naftowego doskonale wie, że ma za zadanie zapewnienie większego bezpieczeństwa Amerykanom. Jak mówił dalej „nadszedł czas, aby spojrzeć trzeźwym okiem na sprawy zagraniczne”. – Wszystkim nam żyje się lepiej, gdy działamy zgodnie, a nie przeciwko sobie. Rzadko dochodziło na świecie to takich konfliktów jak obecnie. To bardzo smutne – mówił.

Rosyjski order Tillersona

Rex Tillerson jest byłym prezesem naftowego giganta, korporacji Exxon Mobil. Według zakulisowych informacji krążących wśród amerykańskich dziennikarzy, Tillerson miał być na kilka dni przed nominacją polecany Trumpowi przez amerykańskich biznesmenów. Nominacja Tillersona nie była zaskoczeniem, gdyż prezydent elekt nie stronił od nominowania przedstawicieli świata biznesu na wysokie państwowe stanowiska. Wśród zarzutów kierowanych w stronę nominata pojawiały się te dotyczące jego zbyt bliskich relacji z Rosją. Od prezydenta tego państwa otrzymał m.in. Order Przyjaźni, czyli odznaczenie przyznawana za szerzenie przyjaźni i współpracy między narodami.

