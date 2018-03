Udaremniono atak na Angelę Merkel? Mężczyzna krzyczał: „Allah akbar”

Do zdarzenia doszło w środę przed południem. Angela Merkel opuszczała wówczas budynek Bundestagu po głosowaniu i udawała się do pałacu prezydenckiego. Mężczyzna, którego policja nie podaje tożsamości, wyskoczył z tłumu okolicznych gapiów i w gwałtowny sposób próbował zbliżyć się do kanclerz. Sytuacja została uwieczniona na nagraniu.

Ochroniarze szybko obezwładnili mężczyznę i na miejsce wezwano policję. Mężczyzna w chwili zatrzymania wykrzykiwał: „Allah akbar” (Bóg jest wielki – red.).

Służby nie podają na razie więcej szczegółów dotyczących zdarzenia.