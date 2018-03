Nie żyje ostatni na świecie samiec nosorożca białego północnego. Zostały dwie samice

Galeria:

Ostatnie nosorożce północne

Specjaliści z rezerwatu przyrody Ol Pejeta w Kenii poinformowali, że razem z urzędnikami zajmującymi się dziką florą i fauną oraz byłymi opiekunami nosorożca, podjęli decyzję o uśpieniu zwierzęcia. Stan zdrowia jednego z ostatnich przedstawicieli gatunku zaczął się gwałtownie pogarszać.

Według „Telegraph” Sudan od dawna był leczony z powodu chorób związanych z wiekiem. Nosorożec miał coraz słabsze mięśnie i kości. Coraz bardziej były widoczne pogłębiające się rany na jego skórze. W ostatnim czasie Sudan nie był w stanie podnieść się o własnych siłach. – Był delikatnym olbrzymem, jego nastawienie było niesamowite, biorąc pod uwagę rozmiar. Wielu ludzi się go bało, ale nie było w nim nic złego – powiedziała Elodie Sampere, przedstawicielka Ol Pejeta.

Na szczęście naukowcy byli w stanie uratować część materiału genetycznego uśpionego nosorożca. Teraz mają nadzieję, że uda im się sztucznie zapłodnić jedną z dwóch ostatnich samic.

Sudan był znany na całym świecie

Historia nosorożca była już wcześniej przedstawiana przez media. W czerwcu 2017 r. BBC wyemitowała dokument „Sudan. Ostatni nosorożec”. Sudan w 2009 roku wraz z trzema innymi nosorożcami został przewieziony z zoo w Czechach do Kenii. Naukowcy mieli nadzieję, że zwierzęta w naturalnym środowisku będą miały łatwiej się rozmnożyć. Nosorożce nie doczekały się jednak potomstwa, a jedną z przyczyn miał być ich wiek – samiec miał już niemal 45 lat. Ostatni przedstawiciele krytycznie zagrożonego gatunku żyją pod 24-godzinną ochroną w rezerwacie. Opiekujący się nimi biolodzy wpadli na pomysł założenia Sudanowi profilu na Twitterze, by w ten sposób zwrócić uwagę na problem wymierania jego gatunku oraz zgromadzić pieniądze na badania, które mają doprowadzić do zachowania nosorożców białych północnych.

