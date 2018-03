Tusk: Przywódcy UE zgodni. Za atak na Skripala prawdopodobnie odpowiada Rosja

„Przywódcy UE zgadzają się z rządem Wielkiej Brytanii, że Rosja jest prawdopodobnie odpowiedzialna za atak w Salisbury i że nie ma innego wiarygodnego wyjaśnienia” – napisał Donald Tusk. Nieoficjalnie media informują, że część krajów nie wyklucza wydalenia rosyjskich dyplomatów. W grę wchodzi ponadto wycofanie unijnego ambasadora w Moskwie.

Próba otrucia Siergieja Skripala i jego córki Julii

Siergiej Skripal dostał schronienie w Wielkiej Brytanii po „wymianie szpiegowskiej” między USA i Rosją w 2010 roku. W niedzielę 4 marca, policja poinformowała o poważnym incydencie w centrum handlowym w Salisbury w południowej Anglii. Odnaleziono tam mężczyznę i kobietę w ciężkim stanie. Jednym z poszkodowanych był właśnie Skripal. 66-latek i kobieta w wieku około 30 lat trafili do szpitala. Okazało się, że Skripal i jego córka zostali otruci za pomocą broni chemicznej. Premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, na konferencji prasowej przyznała, że w ataku na byłego agenta użyto tzw. nowiczoku.

Nowiczoki są rosyjską odmianą środków paralityczno-drgawkowych z grupy związków V. Są to związki fosforoorganiczne co oznacza, że wykazują silne własności toksyczne. Mają szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle technicznym. Nowiczoki stosowane są w wojsku i zalicza się je do bojowych środków trujących. Do grupy substancji zalicza się ponad 100 związków, wszystkie zostały zsyntetyzowane przez ZSRR w latach 70. i 80.

Rosja wszczyna dochodzenie ws. próby zabójstwa Julii Skripal i śmierci Nikołaja Głuszkowa

