Francja. Kierowca usiłował przejechać żołnierzy

Do zdarzenia doszło około godziny 8:45 w pobliżu koszar, gdzie ćwiczyli wojskowi z 93. pułku artylerii z Varces. Niezidentyfikowany mężczyzna usiłował wjechać peugeotem w grupę biegnących wojskowych, a następnie uciekł - podaje Le Parisien. France Bleu informuje, że żołnierzom udało się uciec, ponieważ w porę uskoczyli do rowu. Francuskie media podkreślają, że artylerzyści byli umundurowani, co oznacza, że sprawca prawdopodobnie wiedział, że ma do czynienia z żołnierzami.

Obecnie trwają poszukiwania mężczyzny. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw jego działania. Żaden z żołnierzy nie został ranny.