„Guardian” o polskich szkołach w Wielkiej Brytanii: Mogą być związane ze skrajną prawicą

Z tekstu „Guardiana” brytyjscy czytelnicy mogą się dowiedzieć, że co najmniej trzy polskie szkoły na Wyspach mają związki ze skrajną prawicą, zapraszają do siebie nacjonalistów i osoby szerzące nienawiść. O przynależności do radykalnych grup zdaniem dziennikarzy „Guardiana” mają świadczyć m.in. faszystowskie symbole, z którymi obnoszą się goście polskich szkół. W tekście wymienione zostały Szkoła Sobotnia w Southampton, Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Harlow oraz Polska Szkoła Sobotnia im. Adama Mickiewicza w Blackburn.

Marian Kowalski i Jacek Międlar

W Harlow Polacy mieli m.in. chwalić się zdjęciami z prezesem Ruchu Narodowego Marianem Kowalskim, którego spotkania bywały już w Wielkiej Brytanii odwoływane. Na zdjęciu zamieszczonym na stronie szkoły widać też skazanego za zamieszki w Liverpoolu neonazistę Michała N. W wydarzeniach z 2016 roku pobity do nieprzytomności został jeden z policjantów.

Polska szkoła z Blackburn pokazała z kolei zdjęcia dzieci na tle banneru organizacji Niepodległa Polska, która promuje Jacka Międlara. Były ksiądz ma zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii za przypisywane mu antysemityzm i islamofobię. Z Międlarem poprzez grupę Ogniwo łączona jest także placówka w Southampton, która zapraszała na koncert zaplanowany przez tę organizację.

Mughal: Próbują przeinaczyć polskie dziedzictwo

Zdaniem cytowanego przez „Guardiana” założyciela organizacji Faith Matters, związki Polonii ze skrajną prawicą są „wyjątkowo kłopotliwe”. Fiyaz Mughal uważa, że chociaż nie ma dowodów na narzucanie dzieciom poglądów politycznych, należy zawczasu „uodpornić” polskie szkoły na indoktrynację. „Niektóre skrajnie prawicowe grupy próbują przeinaczyć dumny nacjonalizm, który jest częścią polskiego dziedzictwa, w nienawiść do Żydów, muzułmanów i imigrantów oraz narzucić pogląd, że Europa jest zagrożona. W centrum wartości europejskich leży pluralizm, a nie skrajnie prawicowa nienawiść” – mówił.

Czytaj także:

Brytyjska posłanka chce zakazu wjazdu dla Ziemkiewicza. „Ten człowiek obraża mniejszości”