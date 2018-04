Zaatakował ją nieznany sprawca. Pokazała makabryczne zdjęcia i zaapelowała do innych

Galeria:

Kobieta pokazała makabryczne skutki samotnego powrtotu do domu

Kobieta opisała, że była ofiarą ataku w niedzielę 1 kwietnia między 3:00 a 3:47 nad ranem przed supermarketem Asda w Wolverhampton. „Ten niesprowokowany atak został dokonany przez białego mężczyznę z brązowymi włosami, ubranego w biały top i czarny płaszcz” – opisuje kobieta. Jak pisze, podszedł od do niej z tyłu, uderzył ją w bok głowy i tym uderzeniem sprawił, że straciła przytomność. „Opadłam z pełną siłą na ziemię, uderzyłam swoją twarzą i ciałem o beton, co spowodowało uszkodzenia mojej twarzy, głowy, zębów, rąk i nóg” – pisze Jennings. Jak dodaje, uznała też urazu psychicznego i boi się wrócić do Wolverhampton.

20-latka tłumaczy, że powód ataku nie jest znany i nic nie zostało jej skradzione. „Kiedy się ocknęłam, wybrałam numer 999 i osiem godzin spędziłam w szpitalu. Moje rany się zagoją, moje siniaki i obrzęki znikną, jednak tego samego nie można powiedzieć o moich zębach” – pisze. Jak dodaje, czeka ją wymiana trzech zębów. „To drugi atak, którego padłam ofiarą w ciągu niespełna roku. Zachęcam wszystkich, którzy planują wracać do domu samotnie, aby wybrali taksówkę” – zaapelowała kobieta. Dodała, że człowiek, który ją zaatakował pozostaje na wolności i musi zostać odnaleziony, do czasu, aż wyrządzi innym ludziom krzywdę.

„Załączone zdjęcia pokazują, jak wyglądałam przed i po tej nocy. Są makabryczne, wiem. Bardzo ciężko mi je publikować, jednak może to powstrzyma kogoś od tego, aby chodzić samemu po nocy, bo to nie jest tego warte” – kończy kobieta.

W internecie zorganizowana została zbiórka pieniędzy na naprawę zębów kobiety.