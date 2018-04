Niepokojące nagrania w serwisie YouTube. Ludzie pokazują „metodę gumki recepturki”

Galeria:

W serwisie YouTube pojawiają się tutoriale dotyczące nowego "trendu"

Metoda gumki recepturki („rubber-band method”) polega na owinięciu jej dookoła bliznowców w celu ograniczenia przepływu krwi. W efekcie powoduje to ich czernienie i odpadnięcie. Niektóre filmy ukazujące „procedurę” mają nawet 150 tysięcy odtworzeń.

Dr Anton Alexandroff, dermatolog i rzecznik British Skin Foundation zaznaczył w rozmowie z „Mail Online”, że jest to „bardzo niepomocna praktyka, która musi być niezwykle bolesna i prowadzić może do infekcji”. – Może również powodować zniekształcenia w innych miejscach, gdyż wpływa to na martwicę tkanek w niekontrolowany i nieprzewidywalny sposób – dodał. Martwica tkanek – jak wyjaśnił lekarz – może spowodować śmierć, ponieważ może spowodować gangrenę czy zatamować obieg krwi.

Obecnie nie ma lekarstwa na bliznowce, ale leczenie może obejmować specjalistyczne żele, taśmy silikonowe, zastrzyki steroidowe i krioterapię, które wykorzystują niskie temperatury do niszczenia tkanki bliznowatej.