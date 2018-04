Córka urodziła mu dziecko. Zabił ją, chłopca oraz adopcyjnego ojca

Jak informuje CBS News, policja w Kinghtdale w Karolinie Północnej w styczniu aresztowała 45-letniego Stevena Pladla oraz jego biologiczną córkę, 20-letnią Katie Pladl. Krewni byli podejrzewani o kazirodztwo. Po wyjściu z więzienia doszło do tragedii.

Romans ojca z córką

Jak doszło do romansu córki z ojcem? Katie urodziła się w 1998 roku. Wkrótce po przyjściu na świat, rodzice oddali ją do adopcji. Rodzina Fusco opiekowała się nią do 18 roku życia. Wtedy Katie odnalazła swoich biologicznych rodziców i zaczęła z nimi mieszkać. Po pewnym czasie rozpoczęła romans ze swoim ojcem.

Gdy żona Stevena odkryła, że jej mąż ma romans z córką, a na dodatek ta jest w ciąży, wezwała policję oraz złożyła wniosek o rozwód. Para pobrała się i przeprowadziła do Kinghtale. Tam zostali oskarżeni o kazirodztwo, ale po pewnym czasie zwolniono ich z więzienia. Sąd zadecydował, że Katie ponownie zamieszka z przybranymi rodzicami w Nowym Jorku. Para dzieliła opiekę nad dzieckiem. W ostatnim czasie przebywało u matki Stevena.

Potrójne morderstwo

Kilka dni temu funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że powinni udać się do domu Pladla. Tam znaleźli ciało 7-miesięcznego chłopca, który był synem Katie i Stevena. Na miejscu nie spotkali jednak nikogo więcej. W tym samym czasie, około 600 mil na północ od domu Pladlów, w New Milford w stanie Connecticut policja otrzymała zgłoszenie o strzelaninie. W samochodzie z nowojorskimi tablicami znaleziono ciała mężczyzny i kobiety. Po pewnym czasie policjanci dotarli do innego pojazdu. Tam również znajdowały się zwłoki.

Szef policji w Knightdale Lawrence Capps potwierdził na konferencji prasowej zorganizowanej w środę, że ofiary znalezione w pierwszym samochodzie to Katie Pladl i jej przybrany ojciec Anthony Fusco. Człowiekiem, którego ciało znaleziono w drugim aucie, był Steven Pladl. To właśnie on jest podejrzewany o zabójstwo Katie i jej przybranego ojca oraz 7-miesięcznego chłopca.

Relacja matki

O tym, że to Steven zamordował 7-miesięcznego chłopca, poinformowała policję matka mężczyzny. Zadzwoniła na numer alarmowy i powiedziała, że jej syn przyznał się do zabójstwa. Matka mężczyzny wyjaśniła, że dzień wcześniej Steven wziął od niej dziecko. Steven przyznał się także, że zabił swoją żonę, ponieważ ta nie chciała utrzymywać z nim kontaktu. W sprawie prowadzone jest śledztwo

