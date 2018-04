Portal społecznościowy zablokował homoseksualne treści. Użytkownicy protestują

Dobra mina do złej gry? Amerykanie ogłaszają sukces. Asad pokazuje nagranie ze spaceru

Syryjska telewizja pokazała nagranie, na którym prezydent Baszar al-Asad spokojnym krokiem idzie do pracy. Co kryje się za pokerową twarzą polityka? Pentagon twierdzi, że Amerykanie trafili we wszystkie cele, unikając syryjskiej obrony...