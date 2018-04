Sensacyjne doniesienia rosyjskiego portalu. Tajemnicza śmierć syna Siergieja Skripala

Portal 78.ru szczegółowo opisuje tajemnicza wydarzenia jakie poprzedziły zgon Aleksandra Skripala. W lipcu 2017 roku mężczyzna udał się wraz z partnerką, Anną Nikiforową, w podróż w Moskwy do Petersburga. Para miała ze sobą gotówkę, którą 43-latek chciał przeznaczyć na zakup auta. Bilety na pociąg mężczyzna zarezerwował jeszcze w czerwcu, gdy przebywał w Wielkiej Brytanii.

Tuż po wyjeździe z Moskwy, Aleksander Skripal miał zacząć się skarżyć na coraz poważniejsze dolegliwości. U mężczyzny nagle zaostrzyły się objawy marskości wątroby, na którą cierpiał w związku z nadużywaniem alkoholu. Z dworca został przewieziony do jednego z moskiewskich szpitali. Tam jednak odmówiono mu pomocy medycznej w pełnym zakresie – syn szpiega miał być nieubezpieczony.

Sekcji nie było, ciało skremowano

Skripal zmarł po kilku dniach, 18 lipca 2017 roku, nie odzyskawszy przytomności. Portal 78.ru, powołując się na informacje od kuzynki Skripalów, Wiktorii, informuje, że nie przeprowadzono sekcji zwłok. Przybyła do Petersburga siostra zmarłego, Julia Skripal, miała przyjąć naturalną przyczynę zgonu za prawdopodobną i nie nalegała na wykonanie autopsji. Ze względu na wysokie koszty transportu ciała do Wielkiej Brytanii, rodzina miała zdecydować się na kremację zwłok. Kilka dni później, 24 lipca, Julia Skripal w towarzystwie Anny Nikiforowej zabrała prochy do Moskwy, a urnę pochowano ostatecznie w Londynie.

Portal 78.ru podkreśla, że trudno zrozumieć, czemu partnerka Skripala nie zdecydowała się na prywatne leczenie, gdy mężczyźnie odmówiono pełnej pomocy z powodu braku ubezpieczenia. Para miała ze sobą wystarczającą ilość gotówki przygotowaną na zakup samochodu, która mogła posłużyć do ratowania życia mężczyzny w prywatnej klinice w Petersburgu.

Gdzie jest Anna?

Dziennikarze portalu 78.ru usiłowali skontaktować się z Anną Nikiforową, któa towarzyszyła Skripalowi w podróży do Moskwy. Sąsiadka kobiety twierdzi jednak, że nie widziano jej od połowy marca. Pewnego dnia w mieszkaniu Anny pojawili się dwaj mężczyźni, którzy zamontowali pancerne metalowe drzwi. – Zastanawialiśmy się, po co Annie takie drzwi. Przecież na dole jest domofon i kolejne drzwi na korytarzu. Musi się czegoś bać. Wiele osób wokół niej zmarło. Najpierw jesienią 2017 roku jej ciotka, matka też. Pogrzeby były skromne – komentowała właścicielka bloku. Dziennikarze podkreślają, że nie wiadomo również, co kobieta robiła, gdy jej partner leżał w śpiączce. Konstatują, że jedyny świadek nagłej i dziwnej choroby i śmierci syna Siergieja Skripala powinien zainteresować nie tylko dziennikarzy, ale też zachodni wywiad.