Brytyjski urząd wszczął śledztwa ws. manipulacji Russia Today

Po tym, jak premier Wielkiej Brytanii Theresa May oskarżyła Rosję o to, że stoi za otruciem Skripalów, Ofcom – brytyjski organ do spraw mediów ostrzegł, że TV Novosti może utracić prawo do nadania w Wielkiej Brytanii, jeżeli nie spełni warunków „właściwego” przedstawiana rzeczywistości.

„Od czasu wydarzeń w Salisbury, zaobserwowaliśmy znaczny wzrost liczby programów nadawanych na kanale RT, które uzasadniają wszczęcie dochodzenia ws. potencjalnego naruszenia regulaminu Ofcom” – podał organ w komunikacie. Rosja ostrzegła, że jeżeli Wielka Brytania zabroni na swoim terytorium nadawania kanałowi RT, to Rosja zrobi to samo, zamykając media brytyjskie tj. British Broadcasting Corporation.

Jak informuje Reuters, kanał Russia Today został uruchomiony w Wielkiej Brytanii w 2005 roku i pokazuje „rosyjski punkt widzenia na najważniejsze globalne wydarzenia.

– Chmury zbierają się nad BBC – powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, pytana o sprawę Ofcomu. Ofcom prowadzi dochodzenia w sprawie siedmiu programów RT za naruszenie bezstronności, zarówno w sprawie Skripala jak i wydarzeń w Syrii.