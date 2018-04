David Copperfield musiał ujawnić szczegóły słynnej sztuczki

Brytyjski turysta Gavin Cox w złożonym pozwie stwierdził, że został zaproszony do udziału w sztuczce „Lucy Thirteen” . Mężczyzna podkreślił, że doznał poważnych obrażeń - miał zwichnięty bark i wstrząśnienie mózgu, przez co zmaga się z przewlekłym bólem.

Pokaz „Lucy Thirteen” polega na tym, że 13 wybranych osób z publiczności wchodzi na scenę i „znika” . Następnie iluzjonista ujawnia te same osoby w innym miejscu. Żeby sztuczka się udała, grupa widzów musi przebiec wąskimi korytarzami, które rzekomo są nieoświetlone. Tę samą drogę iluzjonista miał pokonać wcześniej, podczas innego występu.

Copperfield musiał ujawnić swoje sekrety

W związku ze sprawą sąd w Las Vegas zażądał, by David Copperfield ujawnił, w jaki sposób przeprowadza swoją sztuczkę. Prawnicy iluzjonisty próbowali zmienić tę decyzję, ale ostatecznie przekazano już niezbędne informacje do dyspozycji wymiaru sprawiedliwości.

Pełnomocnik poszkodowanego Benedict Morelli wyjaśnił, że obowiązkiem pozwanych było zapewnienie bezpieczeństwa osobom z widowni. Copperfield został zapytany, czy popełnił błąd podczas pokazu. – To zależy od tego, co się stało. Gdybym zrobił coś nie tak, to byłaby moja wina –odpowiedział.

