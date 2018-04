Spełnione marzenie 96-latki. Poszła do liceum

O tej historii napisał „The Washingoton Post”. Guadalupe Palacios ma 96 lat. Wychowywała się w ubogiej wiejskiej rodzinie, gdzie nie nauczyła się czytać ani pisać. Zamiast chodzić do szkoły, pomagała rodzicom na farmie. Kobieta przyznała, że matematyki nauczyła się sprzedając kurczaki na lokalnym rynku. Była dwukrotnie zamężna i urodziła sześcioro dzieci.

Nauka czytania i pisania

Cztery lata temu podjęła pierwszą decyzję w sprawie swojej edukacji i zapisała się na podstawowe lekcje, na których opanowała brakujące do tej pory umiejętności. Teraz poszła do liceum w Tuxtla Gutierrex, gdzie zdobywa wiedzę. Dlaczego kobieta chciała nauczyć się czytać i pisać na tak późnym etapie swojego życia? – Teraz mogę pisać listy do moich chłopaków – przyznała Palacios w wywiadzie.

96-latka po ukończeniu kursu czytania i pisania chciała kontynuować naukę wśród dorosłych. Okazało się jednak, że w okolicy nie ma szkoły, która oferuje taką edukację. Postanowiła więc pójść do liceum. Tam szybko stała się popularną uczennicą. Jak podają media, Palacios jest najbardziej radosnym uczniem w swojej klasie

Materiał o pierwszym dniu w szkole 96-latki pojawił się w krajowych wiadomościach. Kobieta ubrana w szkolny mundurek powiedziała przed kamerą, że „jest gotowa dać z siebie wszystko”. – Dzisiaj jest cudowny dzień – dodała.