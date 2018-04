Po zamachu w Manchesterze jeździ na wózku. Teraz wystąpiła w „Mam talent”

Jak informuje „Daily Mail”, Hollie Booth była na koncercie Ariany Grande w Manchesterze 22 maja 2017 roku. Wówczas to doszło do zamachu terrorystycznego. Ciotka 13-latki, która była z nią w sali koncertowej, zginęła. Nastolatka poniosła poważne obrażenia i porusza się na wózku inwalidzkim. W ciągu niespełna roku przeszła już 11 operacji.

Występ w programie

W ostatnim odcinku brytyjskiego „Mam Talent”, który nagrywany był w tej samej hali w Manchesterze, Booth wystąpiła z zespołem tanecznym „Rise”. Dziewczyny z zespołu, by pokazać solidarność z niepełnosprawną koleżanką, również wystąpiły na wózkach inwalidzkich. Tancerki były ubrane w t-shirty nawiązujące do tragedii, która rozegrała się w tym mieście rok temu. Zatańczyły do piosenek Ariany Grande.

Nastolatka przyznała członkom jury, że to pierwszy raz, gdy wraca do tej hali koncertowej od momentu zamachu. Sędziowie oraz prowadzący program byli wzruszeni występem zespołu. Szczególnie emocjonalnie zareagowali, gdy Booth na chwilę uniosła się z wózka i podniosła w powietrze zaciśniętą pięść.

22 ofiary śmiertelne

Przypomnijmy, do zamachu doszło po koncercie Ariany Grande w Manchester Arenie w poniedziałek 22 maja 2017 roku. Zamachowiec samobójca zidentyfikowany jako 22-letni Brytyjczyk libijskiego pochodzenia Salman Abedi, zdetonował ładunek w tłumie wychodzącym z hali. Śmierć poniosły 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych.

