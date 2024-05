Mierzą się z nietypową plagą. „Zdarza się tylko raz na 221 lat”

Stany Zjednoczone mierzą się z niezwykle rzadkim i uciążliwym zjawiskiem. Na terenie kraju po raz pierwszy od 1803 roku doszło podwójnego lęgu cykad. Niektóre z hałaśliwych owadów spędziły wcześniej w glebie nawet kilkanaście lat.

USA. Doszło do podwójnego lęgu cykad

Na całym świecie doliczono się ponad trzech tysięcy gatunków cykad. Część z nich porzuca postać larwalną po niecałym roku, podczas gdy inne do osiągnięcia dojrzałości potrzebują prawie tyle samo czasu co człowiek. Teraz, po raz pierwszy od 221 lat, jednocześnie z ziemi wychodzą gatunki, które czekały na to od 13 lat i od 17 lat.

Zbieg lęgów cykad zaniepokoił mieszkańców USA. Chociaż widok owadów nie jest im obcy, wcześniej nie mieli okazji doświadczyć tak wzmożonego hałasu. Niektórzy z nich dzielą się nagraniami nieustających odgłosów w mediach społecznościowych, często porównując je do najgłośniejszych dźwięków, jakie potrafią sobie wyobrazić.

Inwazja owadów źródłem uciążliwego hałasu

„Niech te głupie cykady odejdą. Obecnie są głośniejsze niż koncert rockowy” – stwierdził jeden z użytkowników we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter). Eksperci przyznają, że hałas grupy cykad można porównać do odgłosów wydawanych przez włączoną turbinę lotniczą, a dźwięki wydawane przez pojedynczego samca zbliżone są do hałasu kosiarki lub motocykla.

Naukowcy ostrzegają również, że przebywanie w otoczeniu owadów przez dłuższy czas może grozić uszkodzeniem słuchu. Mimo to cykady uważane są za względnie bezpieczne insekty. W odróżnieniu od innych nie gryzą, nie żądlą, nie wydzielają trującego jadu i nie roznoszą groźnych chorób.

Plaga cykad powinna zakończyć się w ciągu miesiąca. Wówczas wszystkie owady opuszczą już glebę i przestaną wydawać uciążliwe dla człowieka dźwięki. Z przewidywań ekspertów wynika, że kolejny podwójny lęg będzie miał miejsce dopiero w 2245 roku.

