Apel Polki mieszkającej we Francji. Szuka córek, które uprowadził jej były partner

Galeria:

Porwane bliźniaczki

Historię opisuje Wirtualna Polska. Aleksandra Pietrasiewicz w 2013 roku mieszkała w Wielkiej Brytanii. Tam poznała Johna Pattersona, z którym się związała. Po pewnym czasie kobieta zaszła w ciążę i urodziła bliźniaczki, którym para nadała imiona: Ava i Mia.

Decyzja sądu

Jak relacjonuje Polka, po pewnym czasie wraz z Pattersonem wyjechała do Francji. Tam spostrzegła, że jej partner nie interesuje się ich dziećmi. Ponadto mężczyzna miał wzbraniać się przed pójściem do pracy i nauką języka francuskiego. Wkrótce do pary dołączyła była narzeczona Pattersona, która zaczęła zajmować się ich dziećmi. Wtedy Pietrasiewicz zdecydowała się wyprowadzić i zakończyć konkubinat. Sąd zdecydował, że dziewczynki mają mieszkać z matką, ale ojciec może się z nimi widywać.

Bliźniaczki zostały zamieszczone również na specjalnej liście, która wskazywała, że dziewczynki nie mogą opuszczać Francji. To miało zapobiec ewentualnemu porwaniu. Jednak taki środek nie powstrzymał Pattersona. Mężczyzna przed świętami wielkanocnymi zabrał córki do siebie i miał je odwieźć do Polki w niedzielę wielkanocną. Tak się nie stało, a zarówno po Pattersonie jak i dziewczynkach wszelki ślad zaginął.

Apel matki bliźniaczek

Mężczyzna po pewnym czasie odezwał się do Pietrasiewicz pisząc, że dziewczynki są szczęśliwe. Policja ustaliła, że Patterson wyjechał z córkami z Francji. Polka wraz ze znajomymi postanowiła nagłośnić sprawę w mediach. Na Facebooku powstał specjalny profil poświęcony porwaniu dziewczynek.

– Jeśli ktokolwiek widział moje córeczki, jeśli rozpoznaje je na zdjęciach, proszę, poinformujcie o tym policję. Każda informacja się liczy. Nie sposób ich nie zauważyć, to przecież bliźniaczki. Proszę, pomóżcie mi je znaleźć – apeluje Pietrasiewicz.