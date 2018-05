Zmarła jedna z kobiet, które przeżyły katastrofę Boeinga 737

Od czasu katastrofy Grettel Landrovell pozostawała w stanie śpiączki i do końca nie odzyskała przytomności. Katastrofę Boeinga 737 przeżyły jeszcze dwie kobiety: 19-letnia Maylen Diaz oraz 39-latka Emiley Sanchez. Obie kobiety pochodzą z Holguin we wschodniej części Kuby. Według medialnych doniesień tuż po przewiezieniu do szpitala Sanchez była przytomna i bardzo rozmowna. Z kolei 19-latka była ospała i milcząca, jednak przytomna.

Boeing737 linii Cubana de Aviacion rozbił się tuż po starcie z Międzynarodowego Lotniska Jose Marti w Hawanie na Kubie. Samolot leciał do miejscowości Holguin na wschód od Hawany. W maszynie znajdowało się 104 pasażerów oraz sześciu członków załogi.

Większość pasażerów była Kubańczykami, a załogi – Meksykanami. Wiadomo, że wśród pasażerów było pięciu obcokrajowców. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Argentyny podawało po katastrofie, że zginęło dwóch obywateli tego kraju.