Oto stosunek Polaków do Kościoła. Ten element przykuwa uwagę

Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna przeprowadził badanie, mające na celu sprawdzić stosunek mieszkańców nadwiślańskiej krainy do największej wspólnoty wyznaniowej. Sondaż powstawał między 15 a 17 grudnia – na zlecenie redakcji portalu Wirtualna Polska.

Oprócz pytania, jak ankietowani obecnie oceniają Kościół, przedstawiciele pracowni zapytali także, czy opinia respondentów zmieniły się na przestrzeni czasu. Werdykt nie dziwi, gdy weźmiemy pod uwagę głęboki kryzys, z którym europejski katolicyzm mierzy się od wielu lat.

Sondaż. Taki stosunek społeczeństwo ma do Kościoła katolickiego. Nie jest dobrze

Złą opinię o instytucji – ogólnie rzecz biorąc – ma 45 procent osób (w tym: 24 proc. „raczej negatywą” i 21 proc. „zdecydowanie negatywną”) – w porównaniu do 38 procent respondentów, którzy wystawili Kościołowi dobrą ocenę (szczegóły: 15 proc. „zdecydowanie pozytywną” i 23 proc. „raczej pozytywną”).

Następnie tych samych badanych poproszono o udzielenie odpowiedzi na kolejne pytanie: „Jaki jest twój obecny stosunek do Kościoła katolickiego w porównaniu do sytuacji sprzed kilku lat?”. 50 proc. osób przyznało, że ich opinia o KK jest gorsza niż kiedyś. 45 proc. ma natomiast takie samo zdanie o wspólnocie jak wcześniej.

Lepszą ocenę instytucji wystawiło jedynie 5 proc. ankietowanych.

Podczas przeprowadzania sondażu użyto metody CAWI (Computer-Assisted Web Interview, a więc „wywiady internetowe wspomagane komputerowo”). W badaniu wzięło udział 1077 osób.

Takie wnioski płynęły z poprzedniej ankiety

Sytuację tę warto porównać z wynikami wrześniowego sondażu Fundacji Centrum Badania Opinii Publicznej.

Pozytywną opinię Polaków o Kościele wyraziło wtedy 45 proc. – w porównaniu do 41 proc., którzy mieli negatywne zdanie.

