Wzrost poparcia dla Kościoła? Sondaż zaskakuje

CBOS opublikował wyniki sondażu, w którym zapytano Polaków o to, jak oceniają poszczególne instytucje publiczne. Jedną z nich był Kościół katolicki.

Polacy ocenili Kościół. Wyraźna polaryzacja

Odpowiedzi respondentów wskazują, że opinia Polaków o Kościele poprawiła się. W poprzednim badaniu przed sześcioma miesiącami pozytywnie jego działalność oceniło 42 proc. ankietowanych, we wrześniowym – 45 proc. Odpowiedzi przeciwnej udzieliło 41 proc. dorosłych Polaków (spadek o 4 punkty procentowe). „Od pięciu lat opinie o Kościele są wyraźnie spolaryzowane, przy czym raz niewielką przewagę zyskują osoby z aprobatą wypowiadające się o działaniu tej instytucji, a innym razem – jej krytycy” – podsumował wyniki ankiety CBOS.

Przy analizie odpowiedzi wzięto również wiek ankietowanych, miejsce zamieszkania, majętność oraz wykształcenie. Najwięcej ocen negatywnych kościół zanotował wśród mieszkańców dużych miast oraz osób o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym. Na drugim biegunie znaleźli się ankietowani w wieku powyżej 65 lat, osoby o niższym wykształceniu, gorszej sytuacji ekonomicznej oraz mieszkańcy wsi. Wśród tych grup Kościół miał więcej niż przeciętnie pozytywnych ocen.

„Dobre oceny przeważają wśród praktykujących przynajmniej 1-2 razy w miesiącu, złe – wśród praktykujących co najwyżej kilka razy w roku” – CBOS wskazał na powiązanie oceny Kościoła z praktyką religijną.

Ocena Kościoła a poglądy polityczne. CBOS opublikował badania

Ponad trzy czwarte (76 proc.) zwolenników Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie oceniło działalność Kościoła. Po przeciwnej stronie znaleźli się wyborcy Koalicji Obywatelskiej, wśród których 72 proc. wystawiło ocenę negatywną. Wśród zwolenników Konfederacji Korony Polskiej głosy rozłożyły się dość równomiernie – 48 proc. ocen pozytywnych wobec 43 proc. negatywnych oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość – 40 do 43 proc. CBOS nie uwzględnił wyborców PSL, Koalicji 2050 oraz Lewicy.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowano w dniach od 11 do 22 września 2025 roku na próbie liczącej 969 osób (w tym: 65,4 proc. metodą CAPI, 22,1 proc. – CATI i 12,5 proc. – CAWI).

