Kobieta na czele Kościoła. Historyczny moment

Do historycznego wydarzenia doszło w Kościele anglikańskim. Po raz pierwszy w historii arcybiskupem Canterbury i głową kościoła została kobieta.

Historyczna zmiana w Kościele anglikańskim. Pierwsza kobieta arcybiskupem Canterbury

Na przywódcę kościoła zrzeszającego 85 mln wiernych powołana została 63-letnia Sarah Mullally, dotychczasowa biskupka Londynu. Poprzedni urząd objęła w 2018 roku – stała się wtedy trzecią osobą we wspólnocie. Duchowna przez wiele lat pracowała jako pielęgniarka. Była również główną pielęgniarką Anglii. Angażowała się w działalność społeczną. Sarah Mullally od 1998 roku uczyła się w Południowo-Wschodnim Instytucie Edukacji Teologicznej w Durham. Równocześnie na Uniwersytecie w Kent studiowała teologię. Dyplom uzyskała w 2001 roku, a później została wyświęcona na diakona w Southwark.

Jej awanse w hierarchii kościelnej możliwe stały się po reformach Justina Welby'ego, poprzedniego arcybiskupa Canterbury, który wprowadził reformę pozwalającą kobietom otrzymywać święcenia biskupie. Justin Welby opuścił stanowisko w listopadzie 2024. Arcybiskup wiedział o nadużyciach seksualnych dokonywanych przez Johna Smytha. Welby'emu zarzucono zaniedbania wobec ofiar molestowania.

Arcybiskup Canterbury głową Kościoła anglikańskiego

Stanowisko Welby'ego pozostawało nieobsadzone przez ponad rok. Formalnie arcybiskupa Canterbury powołuje monarcha brytyjski za radą premiera Wielkiej Brytanii. Praktycznie wyłania go kilkunastoosobowa komisja. Arcybiskup Canterbury to zwierzchnik Kościoła anglikańskiego, które reprezentuje go podczas państwowych wydarzeń i uroczystości. Przewodniczy również ceremoniom koronacyjnym. Jest głosem wspólnoty w sprawach etycznych, społecznych i moralnych.

Czytaj też:

Poruszające wyznanie księcia Williama. „Najtrudniejszy rok mojego życia”Czytaj też:

William zapowiada zmiany w monarchii. Tak mówi o tradycji