Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro zaprzysiężony na kolejną kadencję

RODO wchodzi w życie. Czym jest i co zmienia?

25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO. Jest to rozporządzenie zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z...