Ojciec zastępczy zamordował 12-latkę. Chciał ukryć przestępstwo popełnione przez swojego syna

Sąd w Brisbane w Australii uznał 57-letniego Ricka Thorburna za winnego zamordowania 12-letniej dziewczynki, dla której był ojcem zastępczym. Mężczyzna został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Jak podaje The Guardian, Rick Thorburn zabił nastolatkę, dla której był ojcem zastępczym, w 2015 roku w Queensland. W ten sposób mężczyzna chciał ochronić swojego 18-letniego syna.

Trent Thorburn zwierzył się bowiem swojej kuzynce, że wykorzystał seksualnie Tiahleigh Palmer. Jego ojciec obawiał się, że dziewczynka może być w ciąży, przez co jego syn nie tylko zmarnuje sobie życie, ale również poniesie konsekwencje za doprowadzenie do aktu seksualnego z nieletnią. W związku z tym, 57-latek postanowił pozbyć się dziewczynki.

Dzień później Thorburn złożył na policję zawiadomienie o zaginięciu nastolatki. Swoim bliskim powiedział jedynie, że załatwił problem Palmer. Przed funkcjonariuszami służb mężczyzna udawał zatroskanego i kochającego ojca, który martwi się zaginięciem swojej przybranej córki. Kiedy sześć dni później rybacy wyłowili z rzeki ciało dziecka, dotychczasowa narracja mężczyzny zaczęła się sypać. Śledczy po przeprowadzeniu dokładnych analiz ustalili, że to właśnie 57-latek jest odpowiedzialny za śmierć nastolatki.

„Zabiłeś ją z zimną krwią”

Podczas ogłaszania wyroku sędzia David Boddice powiedział do oskarżonego, że zamordował bezbronne dziecko, które miał chronić. – Zabiłeś ją z zimną krwią i wyrzuciłeś jej ciało do rzeki – dodał. Mężczyzna przepraszał w sądzie za to, co się stało i zapewniał, że to, co zrobił, wynikało z jego miłości do syna. Matka zamordowanej Cindy Palmer podkreśliła jednak, że nie ma żadnych słów, które wyjaśniłyby to, co sie stało. – Ten człowiek to potwór, nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Wyrządził mi największą krzywdę, jaką można wyrządzić człowiekowi – mówiła kobieta.

Rick Thorburn będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu kary 20 lat więzienia. Za ukrywanie zbrodni żona Thorburna i jego dwaj synowie również zostali skazani. Syn Trent odpowie także za gwałt na 12-latce.