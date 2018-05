Królewski ślub oczami artystki. Gwiazdy są zachwycone

Alexandra Nea Graham jest artystką i ilustratorką mieszkającą w Newtown na zachodzie Sydney. Seria rysunków, którymi podzieliła się z internautami zaczyna się od sesji zaręczynowej Meghan Markle i księcia Harry'ego i przechodzi do dnia ślubu. Graham opisuje także ciekawie swoje dzieła. Rysunek młodej pary opisała: "Sposób, w jaki na nią patrzy. Sposób, w jaki trzyma jej dłoń. Miłość, którą ta para najwyraźniej siebie wzajemnie obdarowała, wywołała ogromną potrzebę takiego magicznego szczęścia w sercach na całym świecie".

Rysunki Graham tak przypadły do gustu samych narysowanych na nich postaci, że aktorzy udostępniają je na swoich profilach w mediach społecznościowych. Zrobił tak m.in. aktor Gabriel Macht i aktorka Janina Gavankar.

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company. Meghan Markle poszła do ołtarza w sukni projektu Clare Waight Keller, która w minionym roku została pierwszą historii kobietą – dyrektor artystyczną francuskiego domu mody Givenchy.

