Meghan po raz pierwszy publicznie sama bez Harry'ego. Towarzyszyła królowej Elżbiecie II

Zdjęcia z wyprawy zostały opublikowane na Twitterze rodziny królewskiej. Na fotografiach zobaczyć można uśmiechnięte Meghan Markle i królową. Elżbieta II udała się na wyprawę z żoną wnuka specjalnym królewskim pociągiem. To pierwszy raz od ślubu, gdy książę Harry nie towarzyszy Meghan w pełnieniu obowiązków.

W planie jednodniowej wycieczki do Chester znalazło się m.in. otwarcie mostu, spektakl i spotkanie z lokalnymi władzami. „Królowa ze swoim życiowym doświadczeniem może zaoferować ciche przewodnictwo, służąc jako przykład” – podkreśla „The Telegraph” . Księżną Sussex i królową Elżbietę II na peronie powitał David Briggs, lord Cheshire. – Witamy. Rozumiem, że to pani pierwsza wizyta w północnej Anglii – zwrócił się do żony księcia Harry'ego. Meghan potwierdziła, że wcześniej nie była w tym miejscu.

„The Telegraph” podaje, że to pierwszy raz, gdy Meghan pojawiła się oficjalnie bez Harry'ego. Wcześniej spotykała się już jednak bez udziału mediów z przedstawicielami organizacji charytatywnych.

