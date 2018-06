Polak udawał, że ukończył maraton w Londynie. Na jaw wyszły jego kolejne przestępstwa

38-letni Polak od wielu miesięcy był bezdomny. Nocował zazwyczaj na lotnisku Londyn-Heathrow. Jakiś czas temu dopuścił się dość poważnego oszustwa. Jeden z uczestników maratonu w Londynie pechowo zgubił swój numerek. Kiedy 38-latek zobaczył numer startowy z biegu postanowił go sobie przywłaszczyć, pójść na metę i odebrać pamiątkowy medal. Zdjęcia mężczyzny, tak jak wszystkich pozostałych uczestników maratonu, trafiły do sieci. Jak podaje Metro.co Jake Halliday, który zgubił numer startowy, miał swoim startem wesprzeć fundację zajmującą się osobami chorymi na nowotwór krwi. Bez numerka nie mógł oficjalnie ukończyć biegu a pieniądze przepadły. – Przykro mi, że ten mężczyzna nie dostał medalu. Kiedy go dostałem pomyślałem, że podaruję go mojemu synowi, ponieważ chciałbym, aby był ze mnie dumny. Chciałbym mu pokazać, że jestem w stanie wiele osiągnąć – tłumaczył.

Kilka dni po całym zajściu Polak został wyrzucony z portu lotniczego i musiał szukać nowego miejsca do spania. Kiedy mężczyzna chodził po ulicach zachodniego Londynu, w pobliżu pubu The Bell w Hounslow został napadnięty przez grupę Brytyjczyków. Polak został pobity. 38-latek twierdził, że napastnicy śmiali się z jego pochodzenia. W jego opinii napad był aktem zemsty za oszustwo podczas londyńskiego maratonu. – Rozpoznali mnie i pobili, złamali mi nogę i poważnie zranili. Może chcieli mieć pewność, że już nigdy więcej nie będę mógł biegać – tłumaczył.

Jak podaje The Guardian, mężczyzna trafił do aresztu. Podczas składania zeznań przyznał się do kradzieży oraz oszustwa. Jego sprawa toczyła się przed Uxbridge Magistrates’ Court. To jednak nie koniec problemów Polaka. Śledczy ustalili bowiem, że w przeszłości mężczyzna kilkukrotnie dopuścił się kradzieży na lotnisku Heathrow. Stanisław Skupian usłyszał już w tej sprawie zarzuty.