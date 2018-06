Żona premiera Izraela Sara Netanjahu z zarzutami

Ksiądz stracił panowanie nad sobą. Podczas chrztu uderzył dziecko

Do skandalicznej sytuacji doszło podczas ceremonii chrztu we Francji. Na nagraniu, które trafiło do sieci widać księdza, który uderzył dziecko w twarz. Prawdopodobnie w ten sposób chciał uspokoić płaczącego malucha. Na szczęście szybko...