Odciął ramię ciężarnej żonie. Policja zatrzymała go w restauracji

Jak podaje Fox News, 35-letni Young Lu mieszkał w Nowym Jorku wraz ze swoją 31-letnią córką oraz 7-letnim synem. Kobieta spodziewa się kolejnego dziecka. W czwartek 21 czerwca żona Lu czekała w mieszkaniu na powrót syna ze szkoły. Wtedy to w domu pojawił się jej mąż. Z niewiadomych powodów wpadł w szał i zaatakował żonę. Według przekazów medialnych, mężczyzna chwycił za nóż do krojenia steków i uciął ramię ciężarnej kobiety oraz dwa palce u lewej dłoni.

Próba ucieczki

Sąsiedzi zaniepokojeni krzykami dochodzącymi z mieszkania małżeństwa zadzwonili po służby ratunkowe. 31-latka została przewieziona do szpitala i wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Na miejsce przybyli także policjanci, jednak okazało się, że Lu zdążył uciec. Za mężczyzną wydano list gończy.

Policjanci znaleźli Lu w sobotę 23 czerwca, nieopodal wodospadu Niagara przy granicy z Kanadą. Mężczyzna został zatrzymany w restauracji. Znaleziono przy nim kamizelkę ratunkową. Okazało się, że mężczyzna planował przepłynąć w niej do Kanady.

W toku śledztwa okazało się, ze Lu próbował dostać się do tego kraju także w inny sposób. Wcześniej rozmawiał z kierowcą autobusu i prosił go o pozwolenie na przejazd w bagażniku. Ten jednak odmówił. Lu został przewieziony do Nowego Jorku. Tam czeka go proces.

