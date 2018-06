Brigitte Nielsen urodziła piąte dziecko. Ma 54 lata

Brigitte Nielsen poinformowała, że urodziła właśnie swoje piąte dziecko – córeczko, której ojcem jest jej mąż Mattia Dessi. Aktorka i modelka urodziła małą Ritę w Los Angeles. Dziewczynka waży 2,5 kg. W rozmowie z magazynem „People” rodzice powiedzieli, że są bardzo szczęśliwi. „Nasza piękna córka od teraz będzie częścią naszego życia. To była długa droga, ale warto było czekać. Nigdy nie byliśmy bardziej zakochani” – zapewnili.

Gitte Nielsen urodziła się 15 lipca 1963 roku w Rodovre (Dania). W wieku 16 la wyjechała do Włoch, gdzie pracowała z takimi projektantami jak Giorgio Armani, Gianni Versace i Gianfranco Ferre. W 1984 roku wystąpiła w filmie „Czerwona Sonja” u boku Arnolda Schwarzeneggera. W 1985 roku wyszła za mąż za Sylvestra Stallonea. Później pojawiła się m.in. w teledysku do przeboju Michaela Jacksona „Liberian Girl” (1989) oraz zespołu Korn do piosenki „Make Me Bad” (2000) jako lekarka.

Małżeństwo ze Stallonem trwało 19 miesięcy i zakończyło się 13 lipca 1987 roku. Jej kolejnymi mężami byli: Sebastian Copeland, Raoul Meyer Ortolani. 8 lipca 2006 roku pobrała się z modelem i barmanem Mattią Dessìm.