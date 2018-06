Kim Dzong Un wydał decyzję o egzekucji oficera. Powiedział za dużo

Zabity oficer to według doniesień gazety Hyon Ju-song, 56-letni generał porucznik, który pełnił funkcję dyrektora działu inspekcji służb Ludowych Sił Zbrojnych. Dziennik podaje, że mężczyzna szybko odniósł sukces w armii, jednak został aresztowany po tym, jak wyrażał opinie na temat denuklearyzacji Korei Północnej. „Podczas sprawdzania zapasów ropy 10 kwietnia Hyon miał stwierdzić: »Nie musimy już cierpieć i zaciskać pasów, aby wytwarzać rakiety i broń jądrową«” – czytamy. Zostało to odebrane jako „podważenie autorytetu i oświadczenie zdrajcy, który sprzeciwia się polityce militarnej partii” . Mężczyzna miał ponadto dzielić się jedzeniem oraz paliwem z innymi oficerami i ich rodzinami. Zdecydowano, iż naruszało to ideologię partii.

Sędziowie pochodzący z Centralnego Komitetu Partii Robotniczej, Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego i Ministerstwa Sił Zbrojnych stwierdzili, że gen. Hyon jest winny nadużycia władzy, i czerpania zysków z nieprzyjacielskich i antypartyjnych czynów.