Awantura na pokładzie samolotu. Agresywny pasażer uderzył stewardessę głową

To miał być spokojny lot z lotniska Charlesa de Gaulle'a w Paryżu na Majorkę. Na pokładzie samolotu należącego do linii lotniczych Easy Jet byli w większości turyści, którzy wybierali się na urlop. Nie wszystkim jednak udzieliła się atmosfera wakacyjnego luzu. Kiedy pasażerowie weszli już do samolotu okazało się, że ich lot zostanie opóźniony.

Grupka turystów była tak zirytowana tym faktem, że wszczęła awanturę. Jeden mężczyzna był wyjątkowo agresywny, zaatakował stewardessę i uderzył ją głową. Kiedy załoga samolotu na prośbę pasażerów wezwała policję, mężczyzna wpadł w szał. Zaczął krzyczeć i wymachiwać rękoma w kierunku podróżnych. Na nagraniu, które trafiło do sieci widać, jak ochrona lotniska unieszkodliwia agresywnego turystę. Kilku mężczyzn ciągnie go po podłodze i trzymając za ramiona wyprowadza z samolotu. W tle słychać krzyki innych pasażerów.

Rzecznik prasowy Easy Jet przeprosił za całą sytuację i zapewnił, że linie lotnicze dołożą wszelkich starań, aby do podobnych incydentów nie dochodziło w przyszłości. To jednak niewielkie pocieszenie dla pozostałych turystów. Z uwagi na incydent i duże opóźnienie, lot na Majorkę został przełożony na następny dzień, a co za tym idzie, wymarzone wakacje będą o jeden dzień krótsze.

