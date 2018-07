Wieża zazdrosnego męża na sprzedaż. Luksus za niemal 10 mln zł

Jak czytamy na portalu housebeautiful.com, Hadlow Tower jest położona w Tonbridge, około 60 km od Londynu. Wieża ma nieco ponad 53 m wysokości. Jeszcze kilka lat temu obiekt ten był wymieniany wśród 100 najbardziej zagrożonych zabytków na świecie i jednocześnie najwyższy tego typu budynek wzniesiony w stylu gotyckim na terenie Wielkiej Brytanii.

Lokalna legenda

Usytuowana w centrum wioski Hadlow wieża została ostatnio poddana gruntownej renowacji opiewającej na 4,5 mln funtów. Teraz jest na sprzedaż. Koszt - 2 mln funtów, czyli niemal 10 mln zł. To cena za luksus w postaci kilku sypialni, łazienek, jadalni, kuchni czy salonu znajdujących się na pierwszych pięciu piętrach budynku.

W Hadlow Tower znajduje się także winda, sala multimedialna, a całość wieńczy taras na dachu. Stamtąd rozpościera się piękny widok na hrabstwo Kent. Osoba, która skusi się na zakup obiektu, uzyska dostęp do prywatnego ogrodu, parkingu a także boiska do krokieta oraz jeziora.

Wieża została zbudowana przez Waltera Bartona May'a, który odziedziczył fortunę po swoim ojcu będącym kupcem i posiadaczem ziemskim. Lokalna legenda głosi, że May wybudował Hadlow Tower, by szpiegować swoją żonę, która miała romans z miejscowym rolnikiem. Budynek miał być początkowo za niski do śledzenia małżonki, więc May polecił dobudować kolejne kondygnacje. Podczas II wojny światowej wieża była używana jako punkt obserwacyjny. Później groziła jej rozbiórka, ale budynkiem zainteresował się artysta Bernard Hailstone i ocalił go przed wyburzeniem.

